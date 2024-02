Ex-Schumacher-Boss Günther Steiner wird RTL-Experte für die Formel 1

Besonders pikant: Micks Onkel Ralf Schumacher (48) ist ebenfalls Teil des RTL–Experten–Teams. Seinen ersten Einsatz an der Seite von Moderator Florian König (56) wird Steiner bereits zum Saisonauftakt am 1. und 2. März in Bahrain haben und vor Ort das Renngeschehen analysieren. «Die Fans können von mir erwarten, dass ich meine Meinung klar zur Sprache bringe, so wie sie es von mir gewohnt sind», kündigt Steiner bereits klare Worte an.