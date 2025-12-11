Ex-Schumacher-Manager Willi Weber in eigener Villa überfallen

Motorsport–Legende Willi Weber (83), der Mann, der Michael Schumacher (56) einst entdeckte und zum siebenmaligen Formel–1–Weltmeister formte, ist am Dienstagabend Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Wie der «SWR» berichtet, drangen drei maskierte Männer in seine Villa im noblen Stuttgarter Stadtteil Kräherwald ein und überfielen den 83–Jährigen, seine Ehefrau sowie eine Haushälterin.
«Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock», sagte Weber der «Bild»–Zeitung unmittelbar nach der Tat.
Täter trugen Sturmhauben und Waffen
Die Eindringlinge gingen mit erschreckender Brutalität vor. Mit Sturmhauben maskiert und mit Waffen ausgestattet bedrohten sie die Bewohner des Anwesens, fesselten sie und durchsuchten das Haus. Dabei brachen die Täter mehrere Tresore auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.
Über die genaue Schadenshöhe gibt es unterschiedliche Angaben: Die Polizei Stuttgart spricht von «mehreren Hunderttausend Euro», während Weber selbst gegenüber der «Stuttgarter Zeitung» den Wert der Beute auf rund eine Million Euro bezifferte.
Bei dem Überfall wurden Weber, seine Frau und ein weiterer Zeuge verletzt – laut Polizeiangaben jedoch nur leicht. Die Ermittler beschreiben die drei Täter als dunkel gekleidet. Besondere Erkennungsmerkmale: Einer der Männer trug auffällige orangefarbene Schuhe, ein anderer hatte einen Bauchansatz.
Polizei prüft Verbindung zu früherer Tat
Die Stuttgarter Kriminalpolizei geht inzwischen einem brisanten Verdacht nach: Die Beamten prüfen, ob ein Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Überfall vor einigen Wochen besteht. Auch damals war ein Ehepaar in Stuttgart gefesselt und ausgeraubt worden.
Pikant: Webers imposante Villa mit 850 Quadratmetern Wohnfläche auf vier Etagen steht offenbar bereits seit November zum Verkauf. Dem 83–Jährigen seien die Räumlichkeiten schlicht zu gross geworden, berichtet die lokale Tageszeitung. Ob die öffentliche Verkaufsanzeige die Täter auf das Anwesen aufmerksam machte, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Der Mann, der Michael Schumacher entdeckte
Willi Weber ist eine der schillerndsten Figuren der deutschen Motorsportgeschichte. Im Herbst 1988 lernte er den damals 19–jährigen Michael Schumacher kennen und verpflichtete das Ausnahmetalent für sein Formel–3–Team. Weber öffnete Schumacher die Türen zum professionellen Rennsport und begleitete ihn auf dem Weg zu sieben WM–Titeln in der Königsklasse. Zwei Jahrzehnte lang managte er den erfolgreichsten deutschen Rennfahrer aller Zeiten.