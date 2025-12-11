Ex-Schumacher-Manager Willi Weber in eigener Villa überfallen

Der Mann, der Michael Schumacher entdeckte

Willi Weber ist eine der schillerndsten Figuren der deutschen Motorsportgeschichte. Im Herbst 1988 lernte er den damals 19–jährigen Michael Schumacher kennen und verpflichtete das Ausnahmetalent für sein Formel–3–Team. Weber öffnete Schumacher die Türen zum professionellen Rennsport und begleitete ihn auf dem Weg zu sieben WM–Titeln in der Königsklasse. Zwei Jahrzehnte lang managte er den erfolgreichsten deutschen Rennfahrer aller Zeiten.