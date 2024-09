Ex-Talkmaster Andreas Türck wird Moderator für Handball-Übertragungen

Der ehemalige Talkshowmaster Andreas Türck (55) wird schon bald sein Comeback als Moderator feiern. Der Live–Streaming–Service Dyn mit Sitz in Köln hat per Pressemitteilung verkündet, sich die Dienste des 55–Jährigen gesichert zu haben. Schon am kommenden Sonntag steht der erste Auftritt an: Am zweiten Spieltag der Daikin Handball–Bundesliga wird Türck bei der Partie HSV Hamburg gegen SC Magdeburg (15. September, Sendebeginn 14:45 Uhr) moderieren.