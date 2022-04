Maria Sharapova und Alexander Gilkes sind seit 2020 verlobt

Im Dezember 2020 bestätigte die fünffache Grand-Slam-Siegerin ihre Verlobung mit Gilkes, einem britischen Geschäftsmann. Ein paar Monate zuvor hatte sie ihre Tenniskarriere beendet. Auf Instagram teilte sie gleich mehrere Bilder und Videos, die das verliebte Paar zeigen. «Ich habe vom ersten Tag an ‹Ja› gesagt, an dem wir uns gesehen haben. Das war unser kleines Geheimnis, nicht wahr?», schrieb sie in dem Posting. Das Paar hatte seine Beziehung 2018 öffentlich gemacht. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist nicht bekannt.