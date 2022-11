Ex-«Twilight»-Star Kristen Stewart gibt ihr Regie-Debüt

Ex-«Twilight»-Star Kristen Stewart (32) erhielt in diesem Jahr für ihre Darstellung von Prinzessin Diana (1961-1997) im Filmdrama «Spencer» ihre erste Oscar-Nominierung. Nun steht für Stewart gleich der nächste bedeutende Karriereschritt an. Wie «Deadline» berichtet, wird die US-amerikanische Darstellerin erstmals für einen abendfüllenden Spielfilm auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Stewart wagt sich an eine Adaption des Bestsellers «The Chronology of Water» von Autorin Lidia Yuknavitch (59). Die Hauptrolle im biografischen Drama wird Imogen Poots («Outer Range», 33) übernehmen.