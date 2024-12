Ex-Verlobte seines Sohnes? Trump nominiert Kimberly Guilfoyle

Neuer Name auf Donald Trumps (78) Personal–Liste: Der designierte US–Präsident will Kimberly Guilfoyle (55) zur Botschafterin der Vereinigten Staaten in Griechenland machen. In einem Statement zur Ernennung erklärte Trump: «Kimberly ist seit vielen Jahren eine enge Freundin und Verbündete. Ihre umfassende Erfahrung und Führungsqualitäten in den Bereichen Recht, Medien und Politik sowie ihr scharfer Verstand qualifizieren sie in höchstem Masse für die Vertretung der Vereinigten Staaten und die Wahrung ihrer Interessen im Ausland.» Die Ernennung muss vom US–Senat noch bestätigt werden.