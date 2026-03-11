Exklusives Frauen-Retreat: So teuer wird ein Treffen mit Meghan

So viel kostet es, Meghan zu treffen

Wer die Chance haben will, Herzogin Meghan in Sydney zu sehen, muss tief in die Tasche greifen. Das Retreat ist streng auf 300 Teilnehmerinnen limitiert. Interessierte können zwischen zwei Paketen wählen: Mit dem «Early Bird Ticket» für 2.699 australische Dollar (1.663 Euro) pro Person erhalten Teilnehmerinnen Zugang zum gesamten Wochenendprogramm. Für stolze 3.199 Dollar (1.972 Euro) pro Person sind zusätzlich Sitzplätze in den ersten beiden Reihen beim Galadinner, ein Gruppenfoto mit der Herzogin sowie ein exklusives Goodie–Bag und ein Hotelzimmer mit Meerblick enthalten.