Gleichwohl sei sich auch Palmer bewusst, dass es nach wie vor eine sehr fragile Beziehung zu Harry ist - schliesslich habe Charles «seinen Sohn die vergangenen beiden Male, als er in Grossbritannien war, nicht gesehen». Palmer spricht hierbei Harrys diesjährigen Besuche in seiner Heimat an, in denen er vor einem Gericht in London gegen den britischen Medienkonzern Mirror Group Newspapers aussagte und anschliessend sofort wieder zurück in die USA flog.