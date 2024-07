«Extrem gut gelungen»: Roland Kaiser freut sich über eigene Wachsfigur

Bei dem Termin in Dresden bekam Kaiser auch familiäre Unterstützung. Tochter Annalena Kaiser (geb. 1999) war mit von der Partie, wie Fotos zeigen. Gemeinsam posierte das Duo für die Fotografen, in einer Instagram–Story schrieb Annalena zudem begeistert mit einem Herzchen–Emoji: «Der doppelte Papa.» Später zeigte sie sich in einer weiteren Story bei der «Kaisermania» auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer. Die jährlichen Live–Konzerte in Dresden bestreitet Kaiser nach dem Auftakt am Freitag dieses Mal zudem am Samstag (27. Juli) sowie am 2. und 3. August 2024.