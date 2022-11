«Mir ging es die letzten Wochen mental nicht gut», schreibt die 27-Jährige. «Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohl fühle und extreme Selbstzweifel habe.» Deshalb habe sie «es auch nicht so sehr gefühlt, weiterhin Stories zu machen, in denen ich so tue, als würde es mir gut gehen», erklärt Drews die Stille auf ihrem Instagram-Kanal. Sie fügt hinzu: «Ich brauchte einfach eine Auszeit, auch musikalisch, was der Grund ist, warum ich die letzten Monate eher weniger Musik veröffentlicht habe.»