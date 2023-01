Der Hollywood-Star, dessen Film «The Flash» im Juni dieses Jahres in die Kinos kommt, hat in den vergangenen zwei Jahren mit zahlreichen Skandalen für Aufsehen gesorgt. In der isländischen Hauptstadt Reykjavik soll er eine Frau gewürgt, auf Hawaii in einer Karaoke-Bar einen Stuhl nach einer 26-jährigen Frau geworfen haben.