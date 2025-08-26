«F1»-Regisseur will Fortsetzung mit Brad Pitt und Tom Cruise

Brad Pitt äusserte sich kürzlich ebenfalls zu einer Zusammenarbeit mit Tom Cruise. Gegenüber «E! News» stellte er eine Bedingung dafür auf. «Ich würde meinen Hintern nicht aus einem Flugzeug hängen lassen», sagte er. Damit spielte er auf die Stunts an, für die Cruise berühmt ist. In «Mission: Impossible – The Final Reckoning» turnte Cruise erst wieder auf den Tragflächen eines Doppeldeckerflugzeugs herum.