Auch ein neuer Film kommt

Vor dem neuen Band gibt es ab dem 3. April 2023 zudem eine illustrierte Bildergeschichte: «Asterix und Obelix im Reich der Mitte» - zum Kinofilm, der am 18. Mai über die Leinwände in Deutschland flimmert. Ganz neue Darsteller werden die Titelfiguren darin verkörpern. So spielt der aus dem Aussteiger-Klassiker «The Beach» (2000) bekannte Guillaume Canet (49) den Gallier Asterix, während Gilles Lellouche (50) als Obelix in die Fussstapfen der französischen Kinolegende Gérard Depardieu (73) tritt. Depardieu hauchte der von René Goscinny (1926-1977) und Albert Uderzo (1927-2020) erfundenen Figur zuvor viermal in Kinofilmen Leben ein.