«Fabian und Die mörderische Hochzeit»: Pastewka-Film erhält Startdatum

Prime Video hatte den Film bereits im Februar angekündigt – damals noch unter dem Arbeitstitel «Die Brautentführung». Laut der Mitteilung wurde der Streifen unter anderem in Lettland und Litauen gedreht. In einem Statement ging Pastewka auf seine Filmfigur ein und bezeichnete Fabian als «Trickbetrüger, der davon lebt, gierige Menschen auszunehmen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Reichtum.» Pastewka weiter: «Um sein Gegenüber zu täuschen, arbeitet Fabian mit optischen Veränderungen, begibt sich also in Rollen.»