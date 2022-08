Face Yoga: Gesichtsübungen für strahlende Haut

Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston (53) und Gwyneth Paltrow (49) schwören auf die Gesichtsakrobatik. Und auch Herzogin Meghan (40) nutzte die Übungen zu ihrer Zeit als Schauspielerin, wie sie einmal in einem Interview verraten hat: «Ich schwöre es funktioniert, auch wenn man sich dabei ein bisschen komisch fühlt. An den Tagen, an denen ich übe, sind meine Wangenknochen und Kieferpartie wesentlich besser geformt.»