Fahri Yardim und Rocko Schamoni über «intime» Szenen in «Der Upir»

Was haben Sie durch die Serie voneinander kennengelernt?

Schamoni: Ich spreche jetzt mal für Fahri mit. Er wird mich dann gleich korrigieren. Uns ist vorher schon aufgefallen, dass der jeweils andere etwas hat, was viele andere im deutschen Unterhaltungssektor nicht haben, nämlich eine gewisse Art von unberechenbarer Spontanität, vor allem in der Improvisation, die neugierig macht. Da geht Fahri mit am weitesten in diesem Land. Man merkt wirklich, man kann nie genau vorausberechnen, was als Nächstes an Ideen kommt – und das kann ich bei vielen deutschen Film– und Serienprojekten häufig. Das langweilt mich dann ein bisschen.