Fake Freckles: Einfach den Sommer ins Gesicht zaubern

Unser Tipp für das Beauty–Ritual: Diese Fake–Freckles–Methode am besten abends anwenden – so kann der Selbstbräuner über Nacht wirken und die Sommersprossen halten länger. Am nächsten Morgen wacht man mit süssen, sommerlichen Fake Freckles auf – als käme man frisch von einem Tag in der Sonne. Echte Overnight–Magie!