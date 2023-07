Am 1. Juli trat Nino de Angelo schliesslich beim grossen «Schlagerboom Open Air - Die Stadionshow in Österreich» von Florian Silbereisen (41) im Ersten auf. Dort sprach der Sänger auch über seine Gesundheit und konnte quasi Entwarnung geben, sollten sich Fans trotzdem noch Sorgen machen. Auf die Frage, wie es ihm gesundheitlich gehe, antwortete De Angelo: «Ja, eigentlich gut. Für das, was ich so krankheitstechnisch hinter mir habe, geht es mir eigentlich blendend. Ja, immer weiter halt.» Der 59-Jährige ist an der Lungenkrankheit COPD erkrankt, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde.