Fake-Vorwürfe bei «Prominent getrennt»: Sind zwei Paare noch zusammen?

Woher die Kandidaten von Carinas Verfehlungen wissen? Von Sarah Joelle Jahnel (32). Die gerät als Überbringerin der Nachricht ins Kreuzfeuer. Am Ende läuft es wie so oft bei diesen Formaten: Jeder wirft dem anderen vor, irgendetwas gesagt zu haben. Bis keiner mehr weiss, wer was gesagt haben soll. Am wenigsten die Zuschauer.