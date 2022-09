Der gebürtige Münchner kann sich noch gut an den damaligen Skandal erinnern. «Ich war damals ungefähr zwölf Jahre alt und alle waren in heller Aufregung», erklärte der 51-Jährige im vergangenen November im Gespräch mit spot on news. Im Rahmen der Dreharbeiten hatte der Schauspieler auch die Möglichkeit, die «echten» gefälschten Tagebücher in den Händen zu halten. «Man bekommt sofort den Eindruck, dass sehr viele Menschen an die Echtheit glauben wollten», sagte Bleibtreu. «Von den falschen Initialen auf dem Cover bis zu der Verarbeitung - da fragt man sich schon, wie das keinem auffallen konnte.»