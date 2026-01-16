Fall Rob Reiner: Neue Details zum Gesundheitszustand von Sohn Nick

«Nicht schuldig» trotz Geständnis?

Nick Reiner droht bei einer Verurteilung wegen zweifachen Mordes lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Die juristische Strategie wird sich zweifellos auf seinen mentalen Zustand konzentrieren. Hierbei stehen zwei Wege offen: Zunächst muss geklärt werden, ob Nick überhaupt verhandlungsfähig ist – ob er den Prozess versteht und seine Verteidigung unterstützen kann. Ist dies nicht der Fall, würde er zunächst in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.