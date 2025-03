Fall um Blake Lively und Justin Baldoni: Kommt Hugh Jackman zu Wort?

«Sticheleien gegen Baldoni»

Die anonyme Quelle ging auch auf Reynolds ein. Livelys Ehemann soll «einige nicht ganz so subtile Sticheleien gegen Baldoni» in «Deadpool & Wolverine» untergebracht haben. «Es ist unwahrscheinlich, dass Hugh davon nichts wusste», fügte sie an. Dabei geht es offenbar um die Filmfigur Nicepool, die Reynolds zusätzlich zu Deadpool im Film verkörperte. «Variety» zufolge behauptete ein Anwalt von Baldoni, dass Reynolds ihn mit dem Charakter verspotten wolle. In dem Actionstreifen soll Nicepool unter anderem gesagt haben: «Wo, in Gottes Namen, ist der Intimitätskoordinator?»