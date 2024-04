Fall Weinstein: Hauptzeugin muss mögliche Aussage bedenken

Ein Berufungsgericht hat kürzlich eine Verurteilung Harvey Weinsteins (72) in New York aufgehoben. Schon in Kürze soll der auch in Los Angeles verurteilte, ehemalige Filmmogul vor Gericht in Manhattan erscheinen. Sollte es zu einem erneuten Prozess kommen, könnte eine der damaligen Hauptzeuginnen, Miriam Haley, aber womöglich nicht mehr aussagen, wie US–Medien berichten.