«Falling for Christmas»: Trailer zu Lindsay Lohans Weihnachtsabenteuer

In Sachen Film wurde es in den vergangenen Jahren recht ruhig um Lindsay Lohan (36). Bald meldet sich die US-Schauspielerin aber mit einer neuen Komödie zurück. Netflix zeigt ab dem 10. November den romantischen Weihnachtsfilm «Falling for Christmas» mit Lohan in der Hauptrolle. Am 7. Oktober hat der Streamingdienst einen ersten Trailer veröffentlicht.