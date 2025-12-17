«Fallout» bei Prime Video: Überzeugt die Rückkehr der Endzeitserie?

Doch bei aller Action und dem düsteren Humor von «Fallout» geht es auch oftmals um gewichtige Themen und die ganz grossen Fragen. So stehen etwa die naiv wirkenden Vault–Bewohner für die Ordnung und das Erschaffen (oder in diesem Fall Bewahren) der Dinge und Verhältnisse, während die bemitleidenswerten Einwohner des Wastelands Chaos und Zerstörung über die Welt bringen. Nirgendwo werden diese Gegensätze deutlicher als in den Hauptfiguren Lucy und der Ghul. Sie die naive Weltverbesserin, er die zynische Kampfmaschine.