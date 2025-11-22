Falsche Berichte über Beerdigung: Robert Redfords Tochter wehrt sich

Zum Einsatz von KI zur Verbreitung von Unwahrheiten ergänzte sie: «Ich frage einfach: Was wäre, wenn es um euch ginge? Lasst euch davon leiten. Lasst menschliche Authentizität leben, inspirieren und das Bindeglied sein, nach dem wir uns alle sehnen.» Amy Redford erklärte weiter, dass noch keine öffentliche Trauerfeier für ihren Vater stattgefunden habe und dass die Familie «Pläne für eine Gedenkfeier in der Zukunft ausarbeite». Weiter heisst es auf Instagram: «Jede Familie sollte die Möglichkeit haben, zu trauern, die verstorbene Person zu würdigen und ihr auf eine Weise die letzte Ehre zu erweisen, die ihren Werten und ihrer Familienkultur am besten entspricht.»