Falsche Massage: Will sich Giulia im Dschungelcamp nur einschleimen?

Bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» kommen die Camper und Camperinnen auch in Episode zehn (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) nicht zur Ruhe. Besonders auf Model und DJane Giulia Siegel (49) sind die Stars im südafrikanischen Busch auch weiterhin überhaupt nicht gut zu sprechen. Was ist passiert? In der neuesten Folge der Dschungel–Show von RTL bittet Auswanderin Danni Büchner (46) Siegel um eine Massage, da sie Nackenschmerzen habe.