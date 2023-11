«Fame Fighting»: Can Kaplan schlägt Gigi Birofio im Boxring

Walentina Doronina fiebert mit

Der ganze Zuschauerraum hatte sich überwiegend auf einer Seite positioniert: Das Publikum feuerte Gigi an. Lediglich Cans Partnerin Walentina Doronina (22) jubelte ihrem Verlobten zu. In den ersten Runden war Gigi seinem Gegner zunächst noch überlegen. Er schaffte es, den 27–Jährigen zu Boden zu boxen. Doch der Kampf nahm eine überraschende Wendung. Can Kaplan konnte seinen Gegner mehrmals zu Boden bringen – und triumphierte am Ende.