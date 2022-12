Familie an erster Stelle: Das sind Judith Williams' Vorsätze für 2023

«Die Höhle der Löwen»-Investorin Judith Williams (51) hat in den letzten Jahren hart gearbeitet und möchte als Neujahrsvorsatz ihre Familie nun wieder an die erste Stelle setzen. Das hat die Geschäftsfrau im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Auch Carsten Maschmeyer (63) und Dagmar Wöhrl (68) haben ereignisreiche Monate hinter sich. So rutschen die «Höhle der Löwen»-Stars ins neue Jahr.