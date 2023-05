Ein Jahr müssen sich die Fans zwar noch gedulden, aber immerhin: Der charmante TV-Zweiteiler «Familie Anders», der im März im ZDF ausgestrahlt wurde, wird fortgesetzt. Das bestätigte der Sender am Dienstag auf Nachfrage von spot on news. «Ab Mitte August 2023 entstehen zwei weitere 90-Minüter mit dem bekannten Team vor und hinter der Kamera an den bisherigen Drehorten unter der Regie von Sebastian Stern», hiess es. Die Ausstrahlung sei für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen.