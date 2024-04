«Familie Anders»: Was halten Kramer und Krassnitzer von Paartherapie?

Prominente Paare kommen zur Therapie

Als besonderen Clou haben sich der Serienmacher neben dieser horizontalen Geschichte ausgedacht, dass Fabian Anders in jeder Episode ein Paar therapiert, das von einem echten Schauspielerpaar gespielt wird. In der Auftaktfolge «Willkommen im Nest» (12. März 2023) suchten Tom und Tess Scharper, gespielt von Gisa Flake (38) und Knud Riepen (geb. 1981), seinen Rat. In der zweiten Folge «Zwei sind einer zu viel» (19. März 2023) waren es Rebecca Renner und Mario Kortner. Verkörpert wurden sie von Bettina Zimmermann (49) und Kai Wiesinger (57).