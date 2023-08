Familie bringt ein Buch über Amy Winehouse heraus

«Nur ein normales jüdisches Kind»

Das Werk mit dem Titel «Amy Winehouse: In Her Words» wird am 29. August erscheinen, kurz vor dem Ehrentag der Sängerin. Sie starb am 23. Juli 2011 mit nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Mit ihrer Bienenstock-Frisur, dem dicken Lidstrich, den vielen Tätowierungen und ihrer unvergleichlichen Stimme war die Britin eine Ikone der Popkultur. Das neue Buch soll nun ein anderes Bild von dem Star zeigen.