Familie Bundschuh meldet sich zurück. In «Familie Bundschuh - Unter Verschluss» (1.9., 20:15 Uhr, ZDF) platzen die Urlaubsträume, als Hadi (Stephan Grossmann, 50) einen Impfdurchbruch hat und an Corona erkrankt. Die ganze Familie geht in ihrem Mehrgenerationen-Haus in Quarantäne - und Gundula (Andrea Sawatzki, 59) und Gerald (Axel Milberg, 66) müssen ihre lang ersehnte Malediven-Reise absagen.