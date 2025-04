Familie Carpendale feiert «ganz besonderen Moment»

Auch Sohn Wayne zeigt sich tief beeindruckt: «Ich weiss aus eigener Erfahrung, was den Machern und Schauspielern so eines Stücks die Bühne bedeutet. Wie viele Träume und Herzblut sie da hineinstecken.» Der Moment, in dem die Familie in den Kreis aufgenommen wurde, sei daher «eine grosse Ehre» gewesen. «Vor allem, weil ich dieses Musical, die Geschichte und die Musik von ‹Der König der Löwen› immer schon ganz besonders mochte.»