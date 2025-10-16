Familie enthüllt: Daran starb Diane Keaton

Diane Keatons (1946–2025) Familie hat die Todesursache der Schauspielerin bekannt gegeben: Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung, wie ihre Angehörigen dem «People»–Magazin erklärten. In einem Statement heisst es dem Magazin zufolge: «Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die aussergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist.»