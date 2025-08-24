Familie erinnert an 47. Geburtstag von Kobe Bryant

Neben der Familie meldete sich auch Pau Gasol (45) zu Wort. Der ehemalige Lakers–Spieler und enge Freund Bryants postete ein Foto aus gemeinsamen Spielzeiten. «Alles Gute zum Geburtstag, hermano. Ich vermisse dich und liebe dich für immer», schrieb der spanische Basketball–Profi. Gasol und Bryant spielten von 2008 bis 2014 zusammen bei den Los Angeles Lakers und gewannen zwei NBA–Meisterschaften. Die beiden Athleten pflegten auch abseits des Spielfelds eine enge Freundschaft.