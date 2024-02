So werde erwartet, dass Camillas Reaktion auf die Nachricht eher pragmatisch ausfalle und sie darauf bestehen werde, ihren Mann bei jedem Schritt des Weges zu unterstützen. Sie sei etwa auch von Sandringham aus mit nach London gereist, wo Charles am Montag mit seiner Behandlung begonnen habe. English sei demnach gesagt worden, dass Camilla zwar verständlicherweise besorgt sei und sich darauf vorbereite «eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Königs während seiner Behandlung» einzunehmen. Gleichzeitig plane die Königin dem Artikel zufolge aber auch angeblich «ein volles Programm» an öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.