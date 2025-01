Familie von Kate und William: Das steckt hinter ihren Matching Outfits

Weihnachtskonzert, Dezember 2024

In der Vorweihnachtszeit greift die Familie gerne zu festlichen Rottönen. So trug Kate bei dem von ihr organisierten Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey einen langen knallroten Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen, ihre Tochter erschien ebenfalls in einem roten Mantel. William und die zwei Söhne griffen die Farbe mit ihren Krawatten auf.