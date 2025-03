Familie will Gene Hackmans Autopsiebericht nicht freigeben

Mysteriöse Umstände um Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa

Möglicherweise wird die Welt also nie konkrete Antworten auf die Frage erhalten, unter welchen Umständen genau Hackman und seine Ehefrau starben. Das Paar sowie einer seiner Hunde war am 26. Februar tot in seinem Anwesen in Santa Fe in New Mexico aufgefunden worden. Anfang März bestätigten Gerichtsmediziner, dass Arakawa bereits am 11. Februar an dem seltenen Hantavirus gestorben sei, während Hackman, der an fortgeschrittenem Alzheimer litt, knapp eine Woche später an Herzversagen starb. Dies hätten Daten seines Herzschrittmachers gezeigt.