Familie will mit Matthew-Perry-Stiftung sein Vermächtnis würdigen

Die Erklärung der Familie erfolgte anlässlich des Giving Tuesday am 28. November, an dem in den USA die Wohltätigkeit im Fokus steht. Perrys Stiefvater, der Journalist Keith Morrison (76), ermutigte die Fans zusätzlich am Montagabend, für die Stiftung zu spenden. «Das ist nicht das, was ich normalerweise mache, dieser Pitch. Aber dieses Jahr ist es anders», schrieb er in einer Nachricht auf X (vormals Twitter). «Tun Sie, was Sie können; er wäre dankbar gewesen», fügte er noch unter Angabe der Stiftungs–Homepage hinzu.