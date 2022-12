Parker mit «And Just Like That...»-Dreharbeiten beschäftigt

Derzeit steht die dreifache Mutter wieder als Carrie Bradshaw in «And Just Like That...» vor der Kamera. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel des «Sex and the City»-Ablegers haben bereits Ende September begonnen. Das hat die 57-Jährige bei Instagram bekannt gegeben. Die neuen Folgen, in denen auch wieder Cynthia Nixon (56) und Kristin Davis (57) zu sehen sein werden, sollen voraussichtlich ab Sommer laufen.