Familienausflug: Wie schlagfertig ist Thomas Gottschalk beim Golf?

«Gelungener Männer–Trip»

Anschliessend war beim Männer–Ausflug in Scottsdale Romans Bruder Tristan an der Reihe. Diesem attestierte der Golf–Profi in seiner Instagram–Story: «Mein Bruder macht sich als ein guter Schüler.» Am Ende beweist der 40–Jährige selbst sein Können mit einem Video, das ihn beim erfolgreichen Abschlag zeigt: «So wird's gemacht.» Mit einem Essen im Restaurant fand der Ausflug offenbar dann seinen Abschluss: «Es war ein gelungener Männer–Trip in Scottsdale», schreibt Roman Gottschalk zu einem gemeinsamen Foto im Steakhouse.