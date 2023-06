Was geschah in seinem Haus in L.A.?

Familiendrama bei Ioan Gruffudd: Tochter will einstweilige Verfügung

Bei US-Schauspieler Ioan Gruffudd spielt sich derzeit offenbar ein regelrechtes Familiendrama ab. Seine 13-jährige Tochter Ella soll nun eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt haben.