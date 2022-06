Familienessen mit Harry und Meghan: Queen lernt ihre Urenkelin kennen

Meghan und Harry, die seit 2020 in den USA leben, sind im Rahmen der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen nach England gekommen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren am Donnerstag bereits bei der traditionellen Geburtstagsparade «Trooping the Colour» in London gesichtet worden. Allerdings hatten sie dort keinen offiziellen Auftritt und hielten sich im Hintergrund.