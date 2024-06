Familienprobleme haben Charles und William einander nähergebracht

Harry und Andrew bereiten den Royals Sorgen

Zwischen dem in die USA ausgewanderten Prinz Harry und der Königsfamilie soll es seit Jahren Spannungen geben. Harry und Meghan hatten in TV–Interviews, einer Netflix–Doku und in Harrys Autobiografie Vorwürfe gegen die Royals erhoben. Bei einer London–Reise im Mai hat der 39–Jährige weder Charles noch William getroffen. Zwischen Prinz Andrew und Charles soll es unterdessen angeblich Streit um die Royal Lodge in Windsor geben, in der Andrew residiert. Immer wieder wird in der britischen Presse spekuliert, dass Andrew der Auszug aus dem Anwesen nahegelegt worden sein soll.