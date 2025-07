Familiensache: Zwillingssöhne begleiten Chris Hemsworth bei Premiere

Hemsworth entschied sich für einen blauen Anzug, unter dem er ein dunkelblaues Hemd und ein weisses Shirt trug. Seine Frau zeigte sich in einem silbernen Minikleid. Zu der Premiere der dreiteiligen Serie «Limitless: Better Now Live» erschienen auch Hemsworths Eltern Craig und Leonie Hemsworth sowie sein Bruder Liam Hemsworth (35) mit Partnerin Gabriella Brooks (29). Chris Hemsworths und Elsa Patakys Tochter India Rose (13) war auf Fotos nicht zu sehen.