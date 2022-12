Viele Familien kommen dieses Jahr erstmals nach zwei Pandemie-Jahren wieder zum Fest zusammen. Wie kann der Haussegen bewahrt werden? Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten?

Dr. Hanne Horvath: Weihnachten gilt gemeinhin als das Fest der Liebe - was könnte es also Schöneres geben, als das Jahr im Kreise seiner Nächsten ausklingen zu lassen und das Weihnachtsfest gemeinsam mit seiner Familie zu verbringen? Klar, das klingt gut, aber es klingt vor allem nach grossen Erwartungen. Wenn unsere Erwartungen jedoch sehr hoch sind, ist Stress meistens vorprogrammiert. Wir wollen dafür sorgen, dass auch wirklich alles nach Plan läuft und setzen uns dadurch unter Druck. Für entspannte und vor allem friedliche Weihnachtstage hilft es deshalb, rechtzeitig die Erwartungen abzuklären. Das gilt für uns selbst genauso wie für die Bedürfnisse der anderen. Indem wir uns und unsere Familienmitglieder fragen, was uns für ein gelungenes Weihnachtsfest wichtig ist und was wir auf keinen Fall wollen, nehmen wir Druck in Sachen Geschenke, Essen oder heikle Kommunikationsthemen raus. Transparenz in Bezug auf die Erwartungshaltung sowie die gemeinsame Planung der Weihnachtstage reduziert den Stress im Vorfeld und hilft dabei, die Vorfreude auf Weihnachten und den Haussegen während der Feiertage zu erhalten.