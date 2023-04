Sein Vater König Charles III. (74) spricht hervorragendes Deutsch, sein Grossvater Prinz Philip (1921-2021) hatte deutsche Wurzeln. Doch auch Prinz Harry ist dem Deutschen mächtig - zumindest ein bisschen, wie ein Video beweist, das die «Daily Mail» veröffentlichte. Seine Kenntnisse präsentierte er in einer Rede per Videoschalte, die er anlässlich der bevorstehenden «Invictus Games» in Düsseldorf hielt.