Familientreffen! «Sopranos»-Stars feiern 25-jähriges Jubiläum

Grosses Familientreffen der «Sopranos» beim Tribeca Film Festival. Im Rahmen des New Yorker Filmfests trafen sich am Donnerstag (13. Juni) die Stars der Kultserie zum 25–jährigen Jubiläum. «Die Sopranos» gingen am 10. Januar 1999 beim US–Pay–TV–Sender HBO an den Start. Es handelte sich also um eine leicht verspätete Feier zum runden Geburtstag der bahnbrechenden Serie.